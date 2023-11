MotoGP | quando l’ultima gara? GP Valencia 2023 | programma | orari | tv | calendario completo

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) Il Motomondiale torna in Europa dopo più di due mesi di peregrinare fra l’Asia e l’Oceania. Come d’abitudine, l’epilogo della stagione sarà il Gran Premio della Comunitàna. L’appuntamento spagnolo ha assunto il ruolo di atto conclusivo dal 2002, abbandonandolo temporaneamente solo nel 2020 sconvolto dalla pandemia. L’impianto edificato a Cheste, borgo situato a pochi chilometri da, ha una caratteristica singolare. È molto apprezzato dagli spettatori, ma indigesto ai piloti. La ragione è semplice. L’autodromo è concepito come uno stadio. È dunque possibile godere di una visibilità totale da ogni tribuna. Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che il lay-out sia tortuoso e molto lento. Sia esso il GP decisivo per l’assegnazione del titolo (situazione verificatasi nel 2006, 2013, 2015, 2017, 2020 e 2022) o un semplice ...