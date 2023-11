MotoGP | Pecco Bagnaia campione del mondo se… Tutte le combinazioni

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023)sogna di confermarsideldie proverà ad ottenere punti decisivi in occasione del GP del Qatar 2023, sul circuito di Lusail. Il pilota della Ducati ha solamente 7 punti di vantaggio in classifica generale su Jorge Martin e non può concedersi passi falsi. Non si prospetta tuttavia un compito agevole visto che lo spagnolo avanza minaccioso ed appare determinato a giocarsi le sue carte fino alla fine. Di seguitoleche incoronerebberodelDELSE: L’azzurro non può laurearsigià in Qatar in virtù della Sprint Race vinta da ...