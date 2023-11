MotoGp | in Qatar la prima vittoria di Di Giannantonio Bagnaia secondo allunga su Martin disastroso decimo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Di, Marini. Il podio tutto italiano del gran premio delnon basta per restituire l’altalena incredibile vissuta sul Lusail international circuit. Quella del vincitore, Fabio Di, che da quando è rimasto senza sella per il 2024 non fa che progredire e centra oggi la suain, a una sola gara dalla (momentanea?) presunta fine della sua esperienza nel campionato. Poi c’è Peccoche assesta un colpo quasi definitivo nella lotta per il mondiale con una gara tutt’altro che perfetta: partito benissimo, l’alfiere della Ducati si porta in testa e comanda fino a cinque giri dalla fine. Superato dal Diggia, però, Pecco si scompone e quasi rischia lo strike andando lungo in staccata. Dopo qualche ...