MotoGP | il Mondiale si decide a Valencia I precedenti di Bagnaia e Martin

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023)? La lotta si infiamma sempre di più e sirà in quel di. Pecco ha messo una seria ipoteca sulla conquista del secondoconsecutivo, arrivando all’ultima gara con ben 21 punti di vantaggio suator. Quali sono idei due contendenti alsul circuito di? Nella scorsa stagione in Spagnaha preso i punti che mancavano per rendere ufficiale la conquista delai danni di Fabio Quartararo: Pecco concluse in nona posizione, mentreator salì sul podio dietro a Rins e Binder. L’italiano si impose invece nella gara del 2021 anticipando propriodi mezzo secondo sul ...