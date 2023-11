MotoGP GP Qatar | Bagnaia | “Sono molto contento | Di Giannantonio incredibile”

(Di domenica 19 novembre 2023) Le parole di Francescodopo il secondo posto ottenuto nel Gran Premio del: “. La partenza è stata perfetta,stato avanti per parecchio tempo, ma Diè stato, così ho cercato di gestire il setting delle gomme in generale, poi purtroppo ho sbagliato eandato fuori. Comunquedel risultato, siamo riusciti ad aumentare il vantaggio che sarà importante per la gara di Valencia”. SportFace.

MotoGp - in Qatar la prima vittoria di Di Giannantonio. Bagnaia secondo allunga su Martin (disastroso decimo)

Tripletta italiana in, penultima prova del Mondiale di. Trionfa Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) davanti a Francesco Bagnaia e Luca Marini terzo. Gara da cancellare invece per Jorge Martin , rivale in ...

Tripletta italiana in Qatar, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Trionfa Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) davanti a Francesco Bagnaia e Luca Marini terzo. Gara da cancellare invece per Jorge Martin, rivale in classifica. DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team Gresini vince e guida un podio tutto italiano nel Gran Premio del Qatar.