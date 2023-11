MotoGP | GP Qatar 2023 Si alzano i toni dello scontro iridato tra Bagnaia e Martin Oggi nuovo corpo a corpo?

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) Alle ore 18.00 di quest’, domenica 19 novembre, prenderà il via il Gran Premio deldi. L’esito della Sprint di sabato ha fornito una certezza, ovverosia che comunque vadano le cose nella giornata odierna, il Mondiale resterà aperto sino a Valencia. Jorgeha difatti vinto l’ennesima gara-dimezzata della sua stagione, recuperando ben 7 punti a Francesco, il quale non è andato oltre la quinta piazza. A proposito di 7, tali sono le lunghezze di differenza tra l’italiano e lo spagnolo in classifica generale. Una sfida furiosa che ieri ha visto il castigliano sovrastare nettamente il piemontese. Ha corso con decisione, l’iberico, facendo sentire la sua presenza fisica in ben due occasioni. Ha, insomma, voluto rendere pan per focaccia a quanto patito a Sepang. Si ...