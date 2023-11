MotoGP GP Qatar 2023 | Martin | “Gomma difettosa | una vergogna che un campionato si decida così”

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) “Peccato che unsi. Per me è una. Complimenti ovviamente a Di Giannantonio, Bagnaia e Marini, ma non sento che mi hanno battuto sulla pista, è stata una cosa molto strana”. Sono le parole di uno sconfortato e arrabbiato Jorgeai microfoni di Sky Sport, dopo il decimo posto nel Gp del. “Lanon andava, e non ho potuto fare molto, si è visto dalla partenza. Ho provato a stare calmo due o tre giri, ma quando ho riprovato a sorpassare non c’era, sembrava di 40 giri invece era nuova”, ha detto ancora, che ora ha 21 punti di distacco da Bagnaia. “Non dico che se lafosse andata potevo vincere. Ma non è lo stesso arrivare a Valencia con 7 punti di distacco ...