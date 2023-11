MotoGP GP Qatar 2023 | Marini | “Weekend bellissimo | ora godiamocela”

(Di domenica 19 novembre 2023) Un Lucamolto soddisfatto ha parlato al termine del GP del, dopo aver raggiunto la terza posizione, che si somma alla pole position e al podio anche nella sprint race: “È stato un, ne avevo proprio bisogno. Solo un po’ mi dispiace perché pensavo di avere il passo per stare con Fabio e Pecco, e pensavo anche di poter vincere. Comunque davvero un ottimo, ringrazio il team. Manca solo un altro fine settimana quindie facciamo del nostro meglio“. SportFace.

MotoGp - in Qatar la prima vittoria di Di Giannantonio. Bagnaia secondo allunga su Martin (disastroso decimo)

Tripletta italiana in, penultima prova del Mondiale di. Trionfa Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) davanti a Francesco Bagnaia e Luca Marini terzo. Gara da cancellare invece per Jorge Martin , rivale in ...

Tutti con Jannik! Sinner Day nella super domenica da vivere su Sky Sport e NOW!, Sarà una domenica da ricordare per il tennis italiano. Jannik Sinner, dopo una straordinaria settimana, si giocherà in ...DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team Gresini vince e guida un podio tutto italiano nel Gran Premio del Qatar ...