MotoGP | Fabio Di Giannantonio | “È la vittoria della redenzione | weekend incredibile”

(Di domenica 19 novembre 2023) Una storia bellissima quella diDi: Diggia, ancora senza squadra per la prossima stagione, centra la primacarriera innel Gran Premio del Qatar a Lusail battendo Pecco Bagnaia al termine di un bellissimo duello. Tripletta di italiani sul podio con Bagnaia e Luca Marini. Queste le dichiarazioni del Diggia al termine di questa gara, un bel riscatto dopo le decisioni del Team Gresini: “È stato veramente un: la gara è stata fantastica. Quando ero vicino a Pecco sapevo che avrei potuto passarlo perché avevo un passo leggermente superiore al suo“. “Entrambi facevamo degli errorini, quindi io sono rimasto vicino, ho colto l’opportunità e sono veramente senza parole per questo successo. Ringrazio tutte le persone ...

