MotoGP | Davide Tardozzi | “Complimenti a Di Giannantonio per la vittoria | Pecco ha corso da campione”

(Di domenica 19 novembre 2023) C’è grande voglia di sorridere all’interno del team Ducati Factory al termine del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Lusail infatti Fabio Diha vinto la gara davanti a Francesco Bagnaia, quindi terzo Luca Marini che si difende da Maverick Vinales. Si ferma in decima posizione un deluso Jorge Martin in crisi nera con le gomme e ora a -21 in classifica generale daldel mondo. Un passo falso quanto mai pesante per il pilota del team Ducati Pramac che, dall’altra parte, consegna quasi il secondo titolo consecutivo a “”. Il commento del team principal di Ducati Factory,, parte però dal vincitore della gara: “Grande Diggia! Davvero unaeccezionale per ...

...rimasto senza sella per il 2024 non fa che progredire e centra oggi la sua prima vittoria in... Dopo qualche attimo di panico (vedere l'espressione diTardozzi al box Ducati per credere), ...

Di Giannantonio, Bagnaia, Marini. Il podio tutto italiano del gran premio del Qatar non basta per restituire l'altalena incredibile vissuta sul Lusail international circuit. Quella del vincitore, Fabi