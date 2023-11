MotoGP | come cambia la classifica dopo il GP del Qatar | Bagnaia ora può gestire verso Valencia

(Di domenica 19 novembre 2023) Ilè diventato un ricordo per i piloti del Mondiale 2023 di. Al termine del week end di Lusail, Francescoha portato il proprio vantaggio nei confronti di Jorge Martin a 21 lunghezze, frutto dei piazzamenti della garaiana di oggi: Pecco 2°, alle spalle di Fabio Di Giannantonio, e Martin 10° in grande difficoltà. Una prestazione consistente quella diche avrebbe sperato di vincere, per proiettarsi al prossimo appuntamento dinel miglior modo possibile, ma al cospetto di un Di Giannantonio così competitivo, anche per il rischio preso negli ultimi giri, è stato meglio prendersi la piazza d’onore. Considerate le difficoltà dello spagnolo della Ducati Pramac, il guadagno di punti nella gara domenicale (+14),la brutta ...

Fabio Di Giannantonio trionfa in Qatar! Il pilota romano ottiene il suo primo successo in MotoGP; “Pecco” Bagnaia chiude 2°, e guadagna punti d’oro su Jorge Martin, 10°. Luca Marini completa un podio ...LOSAIL - La classifica piloti della MotoGP 2023 torna a sorridere a Pecco Bagnaia dopo il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento stagionale. Il campione in carica della Ducati, secondo a Losail ...