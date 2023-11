MotoGP | classifica piloti aggiornata dopo GP Qatar 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) Ladel Mondiale diil Gran Premio del. Pecco Bagnaia arriva secondo nella gara della domenica e ora vede il titolo Mondiale a un passo. Un Martin in grande difficoltà sin dalla partenza non riesce ad andare oltre il decimo posto. Il leader dellae campione in carica si presenta per l’ultimo atto a Valencia con un vantaggio di 21 punti sul rivale. ORDINE DI ARRIVO1 Francesco Bagnaia (Ducati) 437 2 Jorge Martin (Ducati) 416 3 Marco Bezzecchi (Ducati) 326 4 Brad Binder (KTM) 267 5 Johann Zarco (Ducati Pramac) 205 6 Aleix Espargarò (Aprilia) 198 7 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 194 8 Maverick Vinales (Aprilia) ...