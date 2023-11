MotoGP | Bagnaia guadagna 14 punti su Martin nel GP del Qatar! Tripletta italiana | trionfa Di Giannantonio!

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) Fabio Di Giannantonio trova l’exploit più importante della carriera a Lusail e vince la sua prima gara inimponendosi con grande autorità nel Gran Premio del Qatar 2023, valevole come penultimo round stagionale del Motomondiale. Si tratta della quarta affermazione complessiva per il pilota romano, contando anche i 3 successi ottenuti nelle categorie iridate inferiori (2 in Moto3, 1 in Moto2), in attesa di capire dove gareggerà nel 2024. “Diggia” ha sfoderato una prestazione magnifica in sella alla Ducati GP22 del team Gresini, scappando via in scia a Francescoed effettuando il sorpasso decisivo per la vittoria a quattro giri dalla bandiera a scacchi. Pecco ha poi cercato di rispondere con una manovra particolarmente azzardata in curva 1, forzando troppo la staccata e rischiando di centrare in pieno il suo avversario. Il campione del ...