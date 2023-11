Morte Giulia Cecchettin | la sorella sulle dichiarazioni di Salvini | “Pone il dubbio perché il killer è bianco”

(Di domenica 19 novembre 2023) «Ministro dei trasporti che dubita della colpevolezza di Turetta'di buona famiglia'. Anche questa è violenza, violenza di Stato» . Lo ha scritto in una storia su Instagram, Elenadia seguito di un post del ministro Matteoin cui aveva scritto, facendo riferimento all’arresto di Turetta in Germania, «se colpevole, nessuno sconto di pena...

"Esprimiamo vicinanza alla famiglia e un grande dolore per. Il ministro Valditara invita martedì al minuto di silenzio: sarà il silenzio più rumoroso e ...DirigentiScuola sulla tragica...

Omicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta arrestato in Germania mentre era fermo in autostrada - Filippo Turetta: la morte di Giulia, la fuga, l'arresto in Germania - Filippo Turetta: la morte di Giulia, la fuga, l'arresto in Germania RaiNews

Come è morta Giulia Cecchettin: Filippo Turetta «aveva pianificato qualcosa, magari non di ucciderla ma di... Corriere della Sera

accusato di omicidio aggravato per la morte della sue ex fidanzata Giulia Cecchettin, trovata senza vita nella zona del lago di Barcis (Pordenone). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - L'ARRESTO- FOTO) ...Anche San Martino di Venezze, paese in cui vive la nonna di Giulia Cecchettin, Carla Gatto, mamma del papà Gino, si sveglia addolorata per l'epilogo tragico della scomparsa della ragazza 22enne e ...