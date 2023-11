Morte Giulia Cecchettin | la scoperta choc nel computer di Filippo | “Si era preparato così”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 19 novembre 2023) Omicidio, l’ultimasuTuretta. Nella mattinata di sabato 18 novembre, ad una settimana esatta dalla loro scomparsa, nelle acque del lago di Barcis è stato ritrovato il corpo della 22enne. Per recuperarlo sono state necessarie ore, nel pomeriggio il padre l’ha riconosciuta. Il corpo diè stato trovato intorno alle 11:30 in un fitto bosco da una squadra della protezione civile. Si tratta di una zona impervia circa 50 metri al di sotto della strada tra Piancavallo e Barcis (Pordenone).aveva gli stessi vestiti del giorno della sua scomparsa. Secondo le prime informazioni la ragazza sarebbe stata accolellata e poi gettata in un dirupo. Sul suo corpo c’erano diverse contusioni, probabilmente provocate dalla ...