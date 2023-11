Morte Giulia Cecchettin | la ministra Bernini | “La laurea in Ingegneria è sua | solo una formalità Adesso è il momento del dolore e del rispetto”

Filippo Turetta fermato in Germania vicino Lipsia : era in fuga in auto da una settimana. Svolta nelle indagini sulla tragica morte di Giulia Cecchettin

... 'a cagionare alla giovane la'. Secondo gli inquirenti Cecchettin era già morta quando è stata lanciata nella scarpata della Val Caltea, a Barcis. L'esame autoptico sul corpo di...

Come è morta Giulia Cecchettin: Filippo Turetta «aveva pianificato qualcosa, magari non di ucciderla ma di... Corriere della Sera

Giulia Cecchettin è morta, la furia del cugino: “Filippo Turetta un vigliacco. Si sarà ucciso” Il Tempo

A quanto apprende l'Adnkronos, il 22enne - accusato dell'omicidio dell'ex Giulia Cecchettin - è stato fermato mentre era fermo su un'autostrada in Bassa Sassonia, a 150 chilometri da Lipsia in ...