Morte Giulia Cecchettin | fine della fuga | arrestato Filippo Turetta

Leggi su notizie

(Di domenica 19 novembre 2023)per il suo ex fidanzato:negli ultimi minutiLa notizia è di pochissimi minuti fa: l’ex fidanzato di, è stato. Il ragazzo è stato fermato mentre si trovava in Germania. Ricordiamo che l’ex compagno22enne padovana è indagato per omicidio dopo aver assassinato la ragazza con una serie di coltellate alla testa ed al collo tra la serata di sabato e domenica scorsa.(Ansa Foto) Notizie.com*ARTICOLO IN ...