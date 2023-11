Morgan fuori da X Factor? Dopo “lo show” nell’ultima puntata live | la decisione

(Di domenica 19 novembre 2023)da X? Déjà–vu. Fonti vicine alla casa di produzione Freemantle confermano a FQMagazine che in queste ore si starebbero preparando le carte necessarie al “licenziamento” del giurato-cantautore-divulgatore. Si potrebbero usare diversi proverbi (tanto tuonò che piovve, tanto va la gatta al lardo…), l’odore di uscita era nell’aria, ancora più penetrantel’intervista che il cantautore ha rilasciato a Fanpage questa mattina, 19 novembre. Parla al passato, Marco Castoldi: “Io sono andato lì per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era. È stato molto chiaro che il motivo per cui non interessava più alla gente è che si era spento l’interesse sulla musica e sulla qualità dei commenti, dei discorsi sulla musica”. Tutto giusto, ...

Si è aperta una mesta querelle sull'uso del termine «depresso» come sfottò. Sotto tiro è Morgan che, nel corso di un live di X Factor, impegnato in un battibecco con Fedez ha detto: «Mi fai lo psicolo ...