Monopoli-Benevento | le pagelle | non convince Andreoletti | Talia ci prova fino al cambio

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiDopo dodici risultati utili consecutivi si ferma la striscia positiva del. La formazione giallorossa cade rovinosamente a, rimediando una sconfitta per tre reti a zero. Nella compagine sannita non si salva praticamente nessuno e a destare le maggiori preoccupazioni sono i segnali arrivati nelle ultime due uscite. Paleari – I giocatori delarrivano da tutte le parti. Non ha grosse responsabilità sui gol subiti, ma tre reti pesano anche sulle spalle dell’estremo difensore. Voto: 5,5 El Kaouakibi – Cade goffamente sul primo gol dele fatica a rialzarsi per tutta la partita, anche se le altre due reti nascono dal lato opposto. E’ in fase involutiva, solo il fisico non basta per imporsi. Voto: 4 Capellini – Tagliato fuori dal tacco di Borello sul primo gol, ...