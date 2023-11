Modulazione cerebrale e lettura | il progetto del San Raffaele per adulti con dislessia

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 novembre 2023) Se vi dicessi che il vostro cervello produce elettricità? E se vi dicessi anche che è possibile modulare le onde elettriche che il cervello produce? Negli ultimi anni, uno strumento che sta generando sempre più interesse nel mondo della ricerca è la neuro-. L’idea non è per nulla nuova, dato che già Scribonio Largo descrisse nel suo trattato ‘Compositiones’ l’abitudine in voga a partire dal I secolo a.C. di posizionare sulla testa dei pazienti che soffrivano di mal di testa un pesce, e nello specifico una torpedine viva, in grado di generare un campo elettrico. Oggi abbiamo tecniche non invasive ovviamente più all’avanguardia, che inviano una piccola quantità di segnale elettrico in specifiche aree cerebrali, così da modulare la loro attività e influenzarne il funzionamento. Luca Ronconi, Professore Associato alla Facoltà di Psicologia dell’Università ...