Mo | Borrell vede premier qatariota Al Thani | anche Di Maio in delegazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) Roma, 19 nov.(Adnkronos) - Incontro in Qatar tra l'alto rappresentante dell'Unione Europea Josepè il primo ministroMohamed Al. Nellacapitanata dail rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Golfo Luigi Di. Al centro dei colloqui, la crisi in Gaza e la situazione circa la liberazione degli ostaggi.