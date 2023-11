Millennials | «Cara ansia vieni | noi siamo qui e non abbiamo intenzione di arrenderci»

(Di domenica 19 novembre 2023) Un giorno cisvegliati e improvvisamente avevamo 20 anni. Quello dopo 25. Cichiesti dove fossero finiti tempo e spazio per realizzare i grandi sogni che avevamo da piccoli. Dove fosse la spensieratezza. Proprio lei che avevamo perso da qualche parte, in qualche curva tortuosa sulla strada per diventare adulti. Al suo posto avevamo guadagnato preoccupazioni, senso di inadeguatezza, paura di deludere le aspettative e una bella valigetta digeneralizzata, attaccata alle nostri mani con la colla millechiodi. ...

... uno per ogni faccia del cubo, racconta al pubblico presente - dai Boomer ai, fino ai ... che realizza opere con il cubo di Rubik vendute a star come Will Smith, Kevin Hart eDelavigne. ...

Millennials: «Cara ansia vieni, noi siamo qui e non abbiamo ... Io Donna

Nel primo semestre 2023, la Gen Z ha ascoltato su Spotify 560 ... Youmark

Domenica 19 Novembre 2023 , alle ore 17,00 la compagnia DRIN E DELAIDE di Rivignano porterà in scena " L'aparence a ingane" di Stefania de Ruvo, traduzione in friulano di Aldo Paron. Commedia ...Peter Pan, capitan Uncino, Wendy e i Bimbi Sperduti per Natale approdano alla Villa Reale che, per l'occasione, si trasforma nell'Isola che non c'è. “Seconda stella a destra, questo è il cammino/E poi ...