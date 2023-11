Milano ultima in Italia per potere d’acquisto - peggio di Roma

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 19 novembre 2023) Dallasimbolo di emancipazione, opportunità e lavoro atra le cittàne per. Da metropoli meta per decenni di immigrati dal Meridione d', attratti dalla possibilità di migliorare le proprie condizioni alla più complicata città della Penisola in cui sbarcare il lunario. Con stipendi medi troppo bassi (e fermi) in rapporto a un costo della vita in costante crescitarisulta, secondo la graduatoria calcolata dal sito Numbeo e basata su milioni di dati forniti dai cittadini di tutto il mondo, la cittàna in cui la capacitàdi beni e servizi calcolata in base allo stipendio medio è la più bassa in assoluto.Il capoluogo lombardo perde il confronto non solo con l`eterna rivale ...