Milano-Cortina 2026 | Abodi | “Bob? Lavoro proficuo Bisogna aspettare ancora qualche giorno”

Leggi su sportface

(Di domenica 19 novembre 2023) “. So che ildi queste settimane è stato, adesso con la relazione che è stata inviata a Simico verranno fatte delle valutazioni che poi verranno portate in cabina di regia e il cda della fondazione il 5 di dicembre farà le sue valutazioni Noi ci auguriamo che lo sforzo di questo ultimo mese possa produrre l’effetto che ci consenta di rimanere in Italia”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andreaa margine della conferenza stampa delle Nitto Atp Finals, tornando a parlare del nodo irrisolto dell’impianto diper le Olimpiadi di. Per“l’importante è poter dare ...