Milan | Okafor titolare? In Serie A a San Siro non si segna da due mesi

Nazionali Milan – Israele-Svizzera 1-1 : Okafor in campo per 69 minuti

Maignan; Hernandez, Tomori, Thiaw, Calabria; Reijnders, Krunic, Loftus - Cheek;, Jovic, Pulisic. Occasione da non fallire non solo per il(a livello di classifica dopo gli ultimi ...

Milan, Okafor non si sblocca con la Svizzera: la soluzione al mal di ... Calciomercato.com

Okafor, tocca a te: i consigli dell'amico Leao per fare il... Leao La Gazzetta dello Sport

Okafor continua a non sbloccarsi: il Milan pensa a questi rinforzi dal mercato. Le ultime sull’attacco rossonero Okafor continua a non colpire, nemmeno in Nazionale con la sua Svizzera. Il mercato Mil ...Il Milan ricomincia da Christian. Con Leao e Giroud out con la Fiorentina, il peso specifico dell’attacco del Diavolo si sposterà sui guizzi e le intuizioni di Pulisic. Dopo aver saltato i confronti c ...