Garlando : «Milan - se vuoi lottare con l’Inter per lo scudetto i titolari non bastano»

I gol, quelli più ne fai e più nefare. Più ti viene fame. Ricordo una partita con l'Empoli in ... Però oggi sì, dico loro due: ma più perchée soprattutto Napoli, che sarebbe forte come loro,...

Milan, ma vuoi cedere Theo Hernandez Un terzino così non lo sostituisci Pianeta Milan

Bennacer: “Al Milan vuoi sempre vincere. Infortunio Non sento niente sul ginocchio” SOS Fanta

Pioli al momento come abbiamo detto più volte non è in discussione. Almeno è quello che Cardinale fa trapelare da Casa Milan.Proprio della sfida contro i viola ha parlato il giornalista Angelo Giorgetti ai microfoni di Radio Bruno. “La partita contro il Milan può essere un’occasione per la Fiorentina. I rossoneri non stanno ...