Milan | la fascia mancina si scalda | il futuro di Theo e il prescelto per fargli da vice

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di nazionali e tempo di mercato. A bocce ferme e in attesa del prossimo tour de force, i club stanno sfruttando questi giorni per imbastire...

Milan - Theo : 'Mbappè in Champions? Meno male che è sull'altra fascia - a Calabria ho detto...'

Milan-Juventus - Rabiot : “Vittoria pesante - per me è un onore la fascia da capitano”

Frey durissimo : “Milan - Leao è un giocatore di fascia C. Su Giroud…”

... ma di provare ad affidarsi al giovanissimo e promettente Bartesaghi oltre alla possibilità di schierare Florenzi anche su quella. Ma la necessità resta., occhi su Miranda e Hartman ...

Hartman Milan, ecco l'ultima idea per la fascia! Può sostituire Theo Milan News 24

Milan, un nome per il post-Hernandez: la situazione Calcio in Pillole

