Milan | i nazionali in campo in settimana

Leggi su dailymilan

(Di domenica 19 novembre 2023) Ultimi match dell’anno per le rappresentativee per gli otto giocatori delconvocati e ben presto tutti riprenderanno la via diello. Chi dovrà percorrere più chilometri e attraversare un oceano per atterrare ao è Yunus Musah che con gli USA scenderà innella notte tra lunedì e martedì in trasferta a Port of Spain, in Trinidad&Tobago, per il quarto di finale di ritorno della Concacaf Nations League. La manifestazione continentale è già alle fasi ad eliminazione diretta e vedrà disputarsi le semifinali e finali a marzo. La nazionale con più rossoneri in rosa è sicuramente la Francia che con i titolarissimi Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud può addirittura puntare a fare il percorso netto nel girone affrontando in trasferta la Grecia ad Atene martedi ...