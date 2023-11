Milan | Adlì per sempre | 'Comunque andrà non ti lascerò'

(Di domenica 19 novembre 2023) Yacine Adli èpiù innamorato del. Il centrocampista ha usato Instagram per ribadire la propria vicinanza ai colori...

Commenta per primo Yacine Adli è sempre più innamorato del. Il centrocampista ha usato Instagram per ribadire la propria vicinanza ai colori rossoneri e, a corredo di una foto che ha postato sul proprio profilo, ha scritto. ' Comunque andrà non ti ...

