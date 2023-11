“Mi raccomando Jannik | vinci” | chi sono le mascotte di Sinner e non solo alle ATP

(Di domenica 19 novembre 2023) I bimbi che accompagnano i giocatori in campopiccoli in cura nel reparto oncoematologico del Regina Margherita di Torino. Leo: "Tifo per... e per la Juve"

Gli ha stretto la mano e gli ha detto: 'Forza, siamo tutti con te. Mi, vinci!'. Il bambino - mascotte che ha accompagnato Sinner in campo nella sfida poi vinta con Rune, alle Atp Finals di Torino, si chiama Matteo, ha 7 anni e ...

"Mi raccomando Jannik, vinci". Le splendide Finals delle mascotte Alice, Leonardo e Matteo La Gazzetta dello Sport

Sinner, chi è il bambino entrato in campo con lui: Matteo, la passione per Jannik e il tumore glioma chiasmati ilmattino.it

Per Jannik Sinner ascolti tv da record anche per il match contro Medvedev: 3,1 milioni di spettatori sabato 18 novembre tra Rai 2 e Sky Sport.I bimbi che accompagnano i giocatori in campo sono piccoli in cura nel reparto oncoematologico del Regina Margherita di Torino. Leo: "Tifo per Sinner... e per la Juve" ...