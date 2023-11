Meteo | le previsioni di lunedì 20 novembre | molte nubi | ma tempo asciutto

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 19 novembre 2023) La nuova settimana si apre constabile e. Secondo gli esperti,20la pressione è in calo su tutta l’Italia e sul Paese soffiano venti di Libeccio. Il cielo sarà coperto soprattutto al Centro e al Nord, ma non sono previste precipitazioni se non qualche debole pioggia su Lazio e Toscana. Nel pomeriggio è atteso un peggioramento anche in Campania, con piogge sparse. Sulle pianure del Nord, foschia al mattino e alla sera. Mari mossi, molto mosso il mar Ligure. Ilpeggiorerà sensibilmente da martedì, quando un ciclone irromperà sul nostro Paese portando male un forte calo delle temperature (LE).