Il peggioramento in settimana:un ciclone mediterraneo Al breve periodo di clima tendenzialmente asciutto in settimana seguirà un rapido peggioramento delle condizioni. Secondo ilmeteo.

Meteo, arriva il freddo: neve, piogge e gelate sull'Italia. Calano le temperature: gli scenari da Nord a Sud ilmessaggero.it

Previsioni meteo, il bel tempo ha le ore contate: in settimana arriva un nuovo ciclone, con piogge e neve a b… la Repubblica

Allo stadio “Zaccheria” protagoniste Foggia e Messina, gara valevole per la 14^ giornata del campionato di Serie C girone C. LA CLASSIFICA. Di seguito cronaca e tabellino.Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “La sinistra se ne deve fare una ragione: arriva ultima anche quando si tratta delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne. La Lega non cavalca l'onda delle ...