Mestre | da tre giorni nessuna notizia di una ragazza di 16 anni L’appello sui social per ritrovarla rilanciato anche da Elena Cecchettin

(Di domenica 19 novembre 2023) Dalle 13 di giovedì 16 novembre non si hanno più notizie di Carol Bugin, 16enne di Mira in provincia di Venezia, scomparsa a. I genitori e la sorella hanno diffuso latramite inetwork, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni per trovarla. L’ultima volta è stata vista dalla madre mentre entrava in un locale davanti alla stazione di. In poco tempo la segnalazione ha fatto il giro di numerosi canali del Veneto (“Sei di Mira se” e simili) ed è stata rilanciatada, sorella di Giulia, latrovata morta al lago di Barcis dopo essere stata uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Sul proprio profilo Instagram,ha riportato i dettagli della ...