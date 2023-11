Meret in scadenza | ma con opzione per continuare | due su di lui

Napoli, dopo un anno ci risiamo. Alexè ine inizia di nuovo il valzer sul rinnovo, con il presidente Aurelio De Laurentiis che, nonostante, la titolarità ormai acquisita e la sicurezza che il numero uno azzurro ormai ...

Alex Meret, in scadenza ma con opzione per andare avanti. Almeno due squadre cercano il portiere TUTTO mercato WEB

Mercato, Meret in scadenza a giugno. La Roma interessata al ... Pagine Romaniste

Alex Meret, come un anno fa, è in scadenza di contratto. Il portiere del Napoli era a un passo dall'addio in direzione Spezia, salvo poi rimanere e diventare uno dei punti fermi della formazione ...La Roma pensa a Meret per la porta Meret è in scadenza e diventa un'opzione vera per la Roma anche se potrebbe rinnovare col Napoli grazie ad una clausola unilaterale. -come riporta tuttomercatoweb- N ...