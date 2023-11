Melaverde | puntata oggi 19 novembre 2023 | Ellen Hidding a Lagnasco | info streaming

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 19 novembre 2023) La nuovadi, ci attende, domenica 19, in onda su Canale 5 appena prima di mezzogiorno. Vincenzo Venuto, insieme a, ci porteranno in giro per le bellezze d’Italia, alla scoperta dei mestieri, dei luoghi e delle storie soprattutto. A seguire scopriamo subito quali sono le anticipazioni del nuovo appuntamento... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.