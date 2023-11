Mbappé | «Futuro? Adesso non ne voglio parlare | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 novembre 2023) Le parole di Kylian, attaccante francese, sul suocon il PSG nella prossima estate. I dettagli Kylianha parlato ai microfoni di TF1 dal ritiro della nazionale francese. L’attaccante si è espresso sul suocon il PSG. PAROLE – «? È qualcosa di cui non, soprattutto perché l’ho già fatto a giugno e ha occupato gran parte dello spazio dedicato alla nazionale. I 300 gol sono un nuovo traguardo per me ma passano al secondo posto, abbiamo fatto una prestazione collettiva straordinaria. È un traguardo,continuare a essere decisivo per la Nazionale e per il club».