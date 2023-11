“Mazzarri-Garcia? Non c’è storia” | tifosi del Napoli senza dubbi – VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 19 novembre 2023) Dopo le ricche prime giornate di Waltersulla panchina del, arrivano le prime impressioni deisu tale scelta. Lo sanno ormai anche i muri che Walterè il nuovo allenatore del. Subentrato al posto di, il tecnico toscano è tornato a sedere sulla panchina azzurra dopo l’esperienza dal 2008 al 2013, per tentare di risollevare il morale totalmente a terra dei partenopei. Una scelta alquanto discussa, come dimostrato appunto dalle dichiarazioni di alcunida noi intervistati in giro per, la reazione deiLa redazione di Spazioha provato ad intervistare alcuniazzurri in giro per ...