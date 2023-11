Mazzarri e i dubbi per l’Atalanta | Osimhen | ma anche Olivera Gollini al posto di Meret Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 novembre 2023)e ipersu tutti, maaldi. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione. Ecco cosa scrive Antonio Giordano a proposito della prima formazione del Napoli di: Avercelo o non avercelo, rimane quello il problema: perché ora che si ricomincia, e le parole voleranno via con il vento, nel misterioso Napoli che sta nascendo planerà prepotente la sagoma di Victor, la sua natura travolgente, quella esuberanza da trentuno reti che può aiutare a guardare al futuro con fiducia. Meno sei, Bergamo già si staglia all’orizzonte, è una partita e pare quasi uno spartiacque e Osi ci prova, tenta di esserci. In porta, per ...