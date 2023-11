Mazzarri anticipa le sue idee | “Napoli col 4-3-3 di Spalletti”

(Di domenica 19 novembre 2023)vuole riproporre il 4-3-3 dinel suo, cometo al presidente De Laurentiis e ai giocatori. Notizie calcio– Walterha lechiare sul modulo che intende adottare per il suo. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico ha confessato di voler riprodurre il 4-3-3 di Luciano, ammirato durante Italia-Macedonia.non si è concesso soste nel weekend di pausa del campionato, studiando a fondo il gioco dell’Italia dell’ex allenatore azzurro. Possesso palla, attacco sulle fasce, pressing alto e aggressione: sono i concetti chevuole proporre al. Lo ha ribadito sia al presidente De Laurentiis che ...

Waltercomincia subito con la voce grossa, a chiarire movimenti con e senza palla. Non fa discorsi,che li farà quando la squadra sarà al completo . Ma intanto da oggi comincia con ...

Il Mattino - Mazzarri sorride, Olivera anticipa il rientro dall'Uruguay: il motivo Tutto Napoli

Il primo giorno del Mazzarri 2.0 a Napoli. A De Laurentiis ha promesso che farà il 4-3-3 TUTTO mercato WEB

Calcio Napoli - Sospiro di sollievo per Walter Mazzarri per la gara contro l'Atalanta. Causa l'infortunio di Mario Rui e la convocazione di Olivera in nazionale, il Napoli rischiava seriamente di aver ...Sulle fasce il Napoli ha storicamente avuto qualche problema di infortuni. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.