Materiale fabbricato ad arte Gaza | l' accusa è pesantissima

Leggi su iltempo

(Di domenica 19 novembre 2023) L'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha diffuso un documento in cui sostiene che un'indagine preliminare della polizia israeliana ha rivelato che Israele ha «mediatico per giustificare il suo attacco a. In una dichiarazione del suo ministero degli Esteri, l'Anp afferma che elicotteri israeliani hanno bombardato civili israeliani il 7 ottobre, durante il festival musicale Supernova. La dichiarazione mette in dubbio i resoconti israeliani delle atrocità di quel giorno e ilvisivo che documenta la distruzione e gli incendi che hanno colpito l'area vicino al confine di, e invita tutti i media, i funzionari delle Nazioni Unite e i leader nazionali a dare seguito e rivedere ciò che pubblicano i media ebraici. La dichiarazione arriva all'indomani delle ...