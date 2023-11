Marvel pubblica il trailer di What If…? 2 | regalo di natale di DIsney+ ai fan

Panini Marvel: i fumetti in uscita questa settimana Fumettologica

I problemi della Marvel - Piero Zardo Internazionale

La star di The Marvels, Iman Vellani, che interpreta Ms. Marvel, spiega nel dettaglio il suo nuovo importante ruolo nell'MCU.Ora che The Marvels convince critica e pubblico, in molti si chiedono quale sarà il futuro di Captain Marvel nella Saga del Multiverso; da parte sua, Brie Larson (interprete del personaggio) è molto ...