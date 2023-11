Marotta | “Dobbiamo fare mea culpa | crediamo nelle idee di Andreoletti”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMonopoli – Questa volta non è riuscito a lasciare il segno ma, da capitano, ci ha messo ugualmente la faccia e la voce. Alessandroha commentato la debacle giallorossa contro il Monopoli. Queste le parole dell’attaccante nel post partita del “Veneziani“. Sconfitta –mea, siamo incappati in una giornata ‘no’ nonostante fossimo venuti qua per imporre il nostro gioco, dopo una settimana in cui ci eravamo allenati bene per rifarci dopo la prestazione col Giugliano.dare merito al Monopoli per la prestazione. Approccio – Quando inizi la gara sei carico, prendere gol dopo cinque minuti ti taglia le gambe. Abbiamo commesso errori che analizzeremo, ma non possiamo dare la colpa a questo aspetto. Siamo stati poco fortunati sulla traversa e ...