Mariotto imbarazza Lucrezia e Lorenzo Milly | “È diventata paonazza”

Leggi su biccy

(Di domenica 19 novembre 2023)Tano eLando nel corso della quinta puntata di Ballando con le Stelle hanno convinto la giuria e Guillermogli ha dato un bel 9. Il momento dei giudizi è stato però un po’ critico, tanto che la stessaCarlucci ha dovuto interrompere chiedendo aiuto ad Alberto Matano. “Alberto aiutami tu!“. Una richiesta di aiuto avvenuta dopo il commento di Guillermo. “Evviva! Dio sia lodato che ci siete voi!” – ha esordito– “I miei colleghi hanno fatto illazione sui vostri sentimenti, invece voi ci siete davvero dentro fino al collo e lo dimostrate in tutto quello che fate. E come non giustificare il fatto che lasi trova un Siffredi davanti e se non altro la curiosità! Almeno ti fa curriculum! Hanno ...