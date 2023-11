Mario Rui | il Napoli e la maledizione delle fasce laterali Corsport

(Di domenica 19 novembre 2023)Rui, ile la. Ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. È una storia ricorrente, che si ripete: per un bel po’, da quelle parti, ilha dovuto confrontarsi con l’emergenza, accadde dopo l’infortunio di Ghoulam e i suoi ripetuti interventi; e ancora prima, decennio scorso, immediatamente dopo l’addio di Mazzarri e l’arrivo di Benitez, fu necessario invece inventarsi un mercato last minute, a campionato in corso, che finì per costringere l’allenatore spagnolo ad aprire la propria agenda e coprire il vuoto (ma nella circostanza a destra), con Anthony Reveillere. C’è un virus sulle zoneRui tornerà nel 2024. Rimane la lesione di medio grado del muscolo ...

Il nigeriano sta lavorando per essere sabato in campo a Bergamo. Meret è infortunato. Olivera rientrerà venerdì (è out) Db Napoli 03/10/2023 - Champions League / Napoli - Real Madrid / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Victor Osimhen Mazzarri e i dubbi per l'Atalanta: Osimhen su tutti, ma ...

Il Mattino - Olivera anticipa il rientro a Napoli: la situazione CalcioNapoli24

Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici.Napoli, Politano l'unico migliorato con Rudi Garcia. Rrahmani e Mario Rui, che crollo Vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più e a Napoli se ne stanno accorgendo tutti. Siamo già a tre sconfi ...