Mario Giordano e la sua redazione i giornalisti più minacciati nel 2023 Alle loro spalle quelli di Repubblica e pure la presidente della Rai

(Di domenica 19 novembre 2023) Nei primi sei mesi delsono stati 43 io telecineoperatori che hanno subito pesanti minacce scritte o verbali che hanno portato talvolta ad aggressioni fisiche vere e proprie. Sono state raccolte dal ministero dell’Interno – direzionepolizia criminale- nel suo rapporto periodico sugli “Atti di intimidazione nei confronti dei”. Secondo il rapporto la vittima più frequente di intimidazioni è stata ladi Fuori dal Coro, la trasmissione disu Rete 4. Secondo posto per ladel quotidiano romano la. I numeri A finire nel mirino delle minacce sono stati 31 uomini e 12 donne. Il maggiore numero di atti intimidatori è avvenuto in Lombardia (11), seguita dal ...

Secondo il rapporto la vittima più frequente di intimidazioni è stata la redazione di Fuori dal Coro , la trasmissione disu Rete 4. Secondo posto per la redazione del quotidiano ...

Mario Giordano e la sua redazione i giornalisti più minacciati nel ... Open

Mario Giordano diventerà nonno (ma guai a chiamarlo così, perché si paga la multa) Corriere della Sera

La realness è diventata un fumettone. Non resta che rifugiarsi nell’Eden new age e fricchettone di Andre 3000 degli Outkast ...Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in ...