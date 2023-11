Mara Venier torna con Loretta Goggi in prima serata | «Mi aveva detto NO»

(Di domenica 19 novembre 2023) Mercoledì 22 novembre 2023 su Rai1ininsieme a. Le due grandi amiche condurranno un evento speciale dal titolo Noi e... rivolgendo l'attenzione a una causa piuttosto importante: l'UNICEF, l'organizzazione che dal 1946 protegge l'infanzia nel mondo. In un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv la padrona di casa di Domenica In (chein diretta dopo essere risultata positiva al Covid) ha condiviso il suo coinvolgimento personale nel progetto spiegando il significato dietro questadedicata ai bambini che soffrono a causa delle guerre e delle difficoltà in giro per il mondo., con il suo stile autentico e coinvolgente, ha ...

In apertura della puntata un talk dedicato alla stretta attualità, con la giovane Giulia Cecchettin ennesima vittima di femminicidio: in studio, con, Alberto Matano, Rita Dalla Chiesa, ...

Domenica In: Teo Mammucari e Alessandro Gassman tra gli ospiti di Mara Venier il 19 novembre La Gazzetta dello Sport

Domenica In torna domani, come sta Mara Venier dopo il Covid Le anticipazioni e gli ospiti del 19 novembre ilmessaggero.it

Il botta e risposta di Mara Venier scatena il delirio in rete: è boom di commenti al vetriolo dopo le rivelazioni in diretta.È domenica e come sempre è tempo di «Domenica in». In diretta dalle 14.00 su Rai 1, Mara Venier si prepara ad intervistare come al solito moltissimi personaggi della ...