Mammucari polemico su Ballando | “Basta | non mi diverto più | voglio uno show mio”

Leggi su biccy

(Di domenica 19 novembre 2023) La comicità di Teoieri acon le Stelle non è stata capita e Selvaggia Lucarelli si è molto offesa a riguardo. Oggi pomeriggio, lui, è stato ospite di Mara Venier a Domenica In dove ha potuto dire la sua a riguardo. “Quando mi ha chiamato Milly percon le Stelle dissi: ‘Rai1, Milly Carlucci, sai che c’è? Ottimo, mi, faccio un bordello, adesso vado lì e spacco tutto’. Ero arrivato con tanta voglia. Alla prima puntata ho fatto il mio, ma prima di questo Selvaggia Lucarelli disse ai giornali: ‘L’uomo più antipatico del mondo, dovrebbe andare allodei Record come antipatia’. Io ho letto questa roba e ci sono rimasto male. La gente mi diceva: ‘Teo, fregatene, vai avanti, fai il tuo, lasciala stare’. Io ho detto: ‘Va beh, andiamo avanti’. ...