Macchina ferma in autostrada | così in Germania hanno arrestato Filippo Turetta

Leggi su iltempo

(Di domenica 19 novembre 2023) La notte scorsa le autorità tedescheto enei pressi di Lipsia. Il giovane, indagato per l'omicidio di Giulia Cecchettin, era a bordo della sua auto,sulla corsia d'emergenza ina causa dell'esaurimento del carburante. Sembra che non avesse i fondi necessari per un nuovo rifornimento. Al momento dell'arresto,non ha opposto resistenza, mostrando una sorprendente rassegnazione di fronte agli agenti della polizia stradale tedesca. Le autorità tedeschecomunicato ai colleghi italiani che il 22enne è stato catturato mentre si trovava sulla A9, nei pressi di Bad Dürrenberg. La sua auto,con luci spente sulla corsia d'emergenza, ha attirato ...