Luciana Littizzetto ricorda Giulia Cecchettin a Tu si que vales | “Ci sono uomini che considerano le donne come una proprietà”

(Di domenica 19 novembre 2023)a Tu si quePrima dell’inizio della finale di Tu si que, il programma d’intrattenimento in onda su Canale 5 nella serata di sabato 18 novembre,, a nome di tutto il cast, ha volutore, la 22enne uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, tuttora ricercato per l’omicidio. Un messaggio importante, un pensiero per tutte le, ma anche per tutti gli! pic.twitter.com/hkSIqDmxTl — Tù sì que(@tusiqueit) November 18, 2023 “Volevo dare un bacio alla famiglia die alla ...

Luciana Littizzetto e la genealogia di Giorgia Meloni : l’albero dei Melones in stile Game of Thrones di Che tempo che fa è esilarante

Accanto al conduttore, saranno presenti, Filippa Lagerback e Ornella Vanoni . La diretta inizierà alle 19:30 con Che tempo che farà, il backstage con Nino Frassica e Fabio Fazio ...

"Tu si que vales": Luciana Littizzetto ricorda Giulia Cecchettin TGCOM

Luciana Littizzetto ricorda Giulia Cecchettin a Tu Si Que Vales: "È la vittima numero 105 di quest'anno" Virgilio Notizie

Il ricordo per Giulia Cecchettin e per le altre 104 donne uccise nel 2023 in Italia arriva da Tu si que vales: le parole di Luciana Littizzetto in diretta su Canale 5 nel giorno in cui il cadavere del ...Tutte le anticipazioni della nuova puntata del talk show diretto da Fabio Fazio che vedrà come ospiti Achille Lauro e il regista Antonio Albanese ...