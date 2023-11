Luce nel cielo del Nord Italia | era un test missilistico francese FOTO e VIDEO

Leggi su cultweb

(Di domenica 19 novembre 2023) La sera del 18 novembre una misteriosacircoscritta da un alone si è resa visibile neldel, in Piemonte, Lombardia, Liguria, ma anche in Veneto ed Emilia Romagna: il fenomeno ha stimolato l’interesse e anche diversi timori, ma poi è arrivata la spiegazione della Difesa di Parigi tramite un post su X: “Era un lancio di prova di un missile”. Nelqui sopra, si vede esattamente il momento in cui lasi espande nel, in una registrazione effettuata dall’Osservatorio Astronomico Monteromano di Brisighella (Emilia) Ce soir, un tir d’essai d’un missile M51 sans charge nucléaire a été réalisé avec succès depuis le centre @DGA Essais de missiles de Biscarrosse. Objectif Protéger les intérêts vitaux de la France en toute circonstance. ...